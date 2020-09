Smart City Basel – Ackermann setzt auf die Digitalisierung Die Smart-City-Strategie verbucht erste Resultate: 30 Partnerfirmen entwickeln Pilotprojekte, eine Vielzahl von Daten ist inzwischen öffentlich zugänglich, und Basel hat von der OSZE die Leitung einer Arbeitsgruppe erhalten. Thomas Dähler

Auf dem Rundgang durch das Smart City Lab: Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann zu Besuch beim Start-up-Unternehmen upVolt. Foto: Nicole Pont

Eine Medienkonferenz in Wahlkampfzeiten: Das ist selten Zufall. Die im Gegenwind stehende Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann hat am Mittwoch die Gunst der Stunde ergriffen und dort Bilanz gezogen, wo sie Erfolge vorweisen kann. Bei Smart City Basel kann sie zwei Jahre nach der Verabschiedung der Strategie durch die Regierung erste Resultate bilanzieren. Allen voran: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat Basel mit der Federführung für die Bildung eines internationalen Smart-City-Städtenetzwerks beauftragt.