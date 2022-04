Behörde in Sissach warnt – Achtung, Waldbrandgefahr! Das Amt für Wald beider Basel vermeldet eine erhebliche Gefahr für Brände. Beim Picknick im Wald ist jetzt Vorsicht geboten. Karoline Edrich

Während trockenen und warmen Wetterperioden steigt die Gefahr für Waldbrände. Foto: Eric Estrade (Keystone)

Aufgrund der aktuell sehr schönen und warmen Wetterperiode mit wenig bis keinem Niederschlag besteht in allen Teilen des Kantons Basel-Landschaft eine erhebliche Waldbrandgefahr mit Gefahrenstufe 3, meldet das Amt für Wald beider Basel in Sissach. Aufgrund des ausserordentlich niederschlagsarmen Winters und Frühjahrs seien die Böden sehr trocken. Beim Grillieren im Wald sei daher momentan Vorsicht geboten, denn brennende Streichhölzer und Funkenflug eines Grillfeuers können einen Brand entfachen.

Von Ort zu Ort könne die Brandgefahr variieren, erläutert das Amt in der Medienmitteilung. «Auf Feldern und Wiesen sowie in stark sonnenexponierten Wäldern ist sie tendenziell grösser.» Dasselbe gelte für Areale mit viel Wind oder einem grossen Anteil an dürrer Vegetation. Es sei daher wichtig, brennende Feuerstellen durchgehend im Auge zu behalten und vor dem Verlassen vollständig zu löschen. Bei starkem Wind solle man gänzlich aufs Feuermachen verzichten und in Waldgebieten keine Raucherwaren wegwerfen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.