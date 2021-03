Baselbiet startet mit Massentests – Achtung, fertig, spucken! Ab Mittwoch werden an den Schulen im Kanton Baselland Speicheltests durchgeführt. Damit sollen Corona-Fälle frühzeitig erkannt werden. Der Test ist freiwillig. Alessandra Paone

Auch die Kleinsten müssen in ein Röhrchen spucken. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Mit einem spuckenden Lama wirbt der Kanton Baselland für die Aktion «Breites Testen» an Schulen und in Unternehmen. «Spucktest: Gemeinsam gegen Corona», so lautet die Botschaft. Damit sollen Ansteckungsfälle frühzeitig aufgedeckt werden, um Ausbrüchen vorzubeugen und Schliessungen zu verhindern.

Am Mittwoch treten die ersten Schülerinnen und Schüler zum Spucktest an. Die Sprecherin des Kantonalen Krisenstabs, Andrea Bürki, geht davon aus, dass bis am 19. März alle obligatorischen Schulen, Primarstufe sowie Sekundarstufe I und II, die ersten Tests durchgeführt haben. Danach sind die weiterführenden Schulen und Berufsschulen dran. Hier sei der Ablauf etwas anders, da die Schüler den Unterricht nicht täglich besuchten.