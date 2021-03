Einstige Grösse im Nationalteam mit viel Erfahrung in den Niederlanden Infos einblenden

Mehrfacher Meister, heute Trainer im SFV-Nachwuchs: Johann Vogel. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der gebürtige Genfer wechselte 1992 von seinem Jugendverein Meyrin zu GC. Er holte mit den Zürchern drei Meistertitel und einen Cupsieg, dazu spielte er mit ihnen in der Champions League. 1999 wechselte er zum PSV Eindhoven, mit dem er viermal Meister wurde. Milan, Betis Sevilla und Blackburn waren seine weiteren Stationen.

2012 beendete er bei GC seine aktive Laufbahn. Der heute 44-Jährige absolvierte 94 Länderspiele und nahm an zwei EM- sowie einer WM-Endrunde teil. Vogel fing als Trainer im Nachwuchs von GC an, war kurz auch Ausbildner in Eindhoven, bevor er 2019 beim Schweizerischen Fussballverband Coach der U-18 wurde. Noch ist offen, welche Auswahl er beim SFV in der Saison 2021/22 übernimmt. (pmb)