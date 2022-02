Analyse zu Afghanistan – Achtsame Taliban Die selbst ernannten Gotteskrieger geben sich gemässigter als früher, haben sich im Kern aber nicht verändert. Wie lange können sie sich an der Macht halten? Meinung Thomas Avenarius

Kämpfer aus den Reihen der Taliban beim Gebet in Kabul. Foto: Mohd Rasfan/AFP

Der Blick in den politischen Kalender kann ziemlich unerfreulich sein: Die Taliban beherrschen Afghanistan seit einem halben Jahr. Das Regime der Islamisten spricht dabei zwar allen internationalen Standards Hohn, aber es hält sich. Niemand macht den Taliban die Herrschaft streitig, ein Machtwechsel ist nicht in Sicht. Die Welt wird sich also mit den Taliban arrangieren müssen. Vielleicht länger, als es im Augenblick möglich erscheint.