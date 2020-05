In der Stube – und draussen – Achtfache Weltmeisterlichkeit in neun Teilen Die Fifa-Fussball-Weltmeisterschaft blickt mittlerweile auf eine 88-jährige Geschichte zurück. Weltmeister zu werden, ist das Grösste, was ein Fussballer erreichen kann. Netflix fasst in der Doku «Auf dem Weg zum Champion» den Werdegang derjenigen zusammen, die das höchste Kunststück im Fussball vollbracht haben. Benjamin Schmidt

Spanien durfte im Jahr 2010 den Weltmeistertitel bejubeln – nach einem umkämpften 1:0-Sieg im Endspiel gegen Holland. Foto: Kerim Okten (Keystone)

Pelé. Beckenbauer. Maradona. Zidane. Diese Namen gehören zu den schillerndsten in der Geschichte des Fussballs, und sie alle haben eines gemeinsam. Sie dürfen sich Fussball-Weltmeister nennen. Der Gewinn des Weltpokals ist der höchste Ruhm, der einem Fussballer in seiner Karriere zuteil werden kann. Vergönnt ist er allerdings nur den wenigsten. Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland war die 21. Austragung des höchsten Wettbewerbs im internationalen Fussball. Einen Weltmeisterstern auf ihrem Trikot tragen seit 1930 jedoch lediglich acht Nationen. Die Streaming- und Produktionsplattform Netflix hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg dieser acht Länder auf ihrem Weg zu ihren Weltmeistertiteln einmal genauer zu durchleuchten. Inklusive einer zusammenfassenden Zusatzfolge zeigt «Auf dem Weg zum Champion» in neun Episoden die Geschichte derjenigen, die es bis ganz nach oben schafften.

Wüssten Sie spontan, welche acht Nationen bereits den Weltpokal in die Höhe stemmen durften? Vielen unbekannt oder in Vergessenheit geraten ist beispielsweise, dass Uruguay zweimaliger Fussball-Weltmeister ist, und nicht nur das: Die Celeste wurde 1930 erster Titelträger überhaupt. 1950 konnten sie ihren zweiten Titel erringen.

Die restlichen Titelträger sind Italien (1934, 1938, 1982, 2006), Deutschland (1954, 1974, 1990, 2014), Brasilien (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), England (1966), Argentinien (1978, 1986), Frankreich (1998, 2018) und Spanien (2010).

Da alle Weltmeister behandelt werden, erhalten Sie beim Anschauen der Serie auch noch einmal einen Eindruck von sämtlichen WM-Turnieren und den Momenten, die sie prägten. Die dramatischsten, spannendsten, emotionalsten aber auch unschönsten. Interessant dabei ist, dass die Fussball-Weltmeisterschaft stets ihre eigenen Regeln zu schreiben scheint. Beispielsweise solche, die zeigen, dass grosse Mannschaften immer ihre Revanche erhalten und sich dafür auszeichnen, nach grossen Niederlagen wieder aufstehen zu können. So etwa die Brasilianer, die 1950 den WM-Final im eigenen Land verloren und die ganze Nation in eine Depression versetzten, ehe sie in neuer Trikotfarbe ihren Siegeszug bis zum Rekordweltmeister starteten. Bekannt sind auch die Bilder des vom Platz gestellten Zinédine Zidane, wie er 2006 am Weltpokal vorbei in die Kabine entschwindet, bevor Frankreich 2018 wieder aufstand und doch wieder Weltmeister wurde. Die Liste an Beispielen liesse sich endlos weiterführen.

Daneben sind unter anderem auch zu sehen: Maradonas Solo gegen England 1986, das Wunder von Bern im Stile von David gegen Goliath 1954 oder der italienische Torhüter Dino Zoff, wie er 40-jährig 1982 doch noch den Weltpokal in den Abendhimmel von Madrid streckte. Ein Muss für jeden, der sich für die Geschichte der Weltmeisterschaft interessiert oder vielleicht einfach in Erinnerung daran schwelgen möchte, wie man die einzelnen Turniere damals selbst miterlebt hat.

Die BaZ-Serie «In der Stube – und draussen» gibt täglich Tipps, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.