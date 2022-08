Spitzenreiter bei den Verletzten – Achtet YB nicht genug auf die Gesundheit der Spieler? Verletzungssorgen werfen die Young Boys immer wieder zurück. Ein Experte wundert sich über die Trainingsmethoden der Berner. Dominic Wuillemin

Ein Bild mit Symbolcharakter: Die Young Boys (hier Loris Benito) werden regelmässig von Verletzungen geplagt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Pi Zürcher erinnert sich genau an den Dialog diesen Sommer. Die Thuner bereiteten sich im Trainingslager in Gstaad und Schönried auf die Saison vor, noch in der Woche zuvor waren die Young Boys vor Ort gewesen. Als der Konditionstrainer des FC Thun dem Platzwart sagte, man benötige den Rasen einmal pro Tag, antwortete dieser erstaunt, YB hätte den Platz oft zweimal genutzt. Zürcher konnte den Einwand zwar verstehen, er findet aber: «Mehr bedeutet nicht zwingend besser.»