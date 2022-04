Naturpark wird grösser – Acht neue Gemeinden im Jurapark Aargau Der Parkperimeter wächst damit auf rund 300 Quadratkilometer. Ausserdem ist der Foodtrail im Park überarbeitet worden.

Rund 55'000 Menschen wohnen in den 32 Gemeinden im Gebiet des Juraparks Aargau. Foto: zvg

Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am Dienstag einstimmig entschieden, den Richtplan anzupassen, damit die acht Gemeinden, die dem Jurapark Aargau Anfang Jahr beigetreten sind, offiziell zum Parkperimeter gehören.

Der Jurapark besteht seit zehn Jahren. Für die nächste Betriebsphase von 2022 bis 2031 stossen nun Obermumpf, Frick, Oeschgen, Ueken, Hornussen, Mandach, Remigen und Bözberg dazu. Der Perimeter wächst damit um einen Viertel seiner bisherigen Fläche auf rund 300 Quadratkilometer. In den neu 32 Gemeinden wohnen insgesamt 55’000 Menschen. Das Ziel des Parks ist der Erhalt und die Weiterentwicklung von Natur und Landschaft sowie die Förderung der nachhaltigen Regionalwirtschaft.

Auch im Baselbiet soll nach mehreren gescheiterten Anläufen ein Naturpark lanciert werden. Das Projekt steht noch in seinen Anfängen.

Der neue Foodtrail im Jurapark Aargau ist rund zehn Kilometer lang. Foto: zvg

Zum zehnjährigen Jubiläum hat der Park ausserdem seinen Foodtrail, eine kulinarische Schnitzeljagd, die es seit 2019 gibt. Durch das Lösen von Rätseln gelangt man dabei von einem Stopp zum nächsten. Als Belohnung wartet jeweils eine kulinarische Besonderheit aus der Region.

Der überarbeitete Foodtrail wird am kommenden Dienstag, 3. Mai, eröffnet. Die neue Route ist rund zehn Kilometer lang. Start ist bei der Bäckerei Kunz in Frick. In kleinen Gruppen kann man den Trail spontan begehen, ab zehn Personen braucht es eine Reservation.

SDA/lg

