Rückzugsorte auf dem Land – Acht kleine Alltagsfluchten Suchen Sie Oasen mit persönlicher Note und besonderer Lage für entspannte Momentaufnahmen? Unser Autor Martin Jenni hat die Wegweiser dazu. Martin Jenni

Landgasthöfe wie das Berghotel Zur Sau in Abländschen liegen vielleicht nicht grad am Weg, dafür locken sie mit einer ehrlichen Küche, viel Herzlichkeit und einer entspannten Atmosphäre. Foto: PD

An einem entspannten Samstagmorgen sitzt es sich auf dem Lande in der frisch-würzigen Luft ungemein gut. Wild wechselt die Waldgrenze, und aus der Küche des Landgasthofs duftet der Schmorbraten, vorerst lindert Griebenschmalz die erste Lust. Zeit, sich vor dem Mittagstisch die Beine zu vertreten. Zeit, die Natur zu besuchen, Umwege einzuplanen oder gleich auf der Sonnenbank eine Pause einzulegen oder im kissenweichen Moospolster über das Leben zu sinnieren. Nur über ein Stück frischen Heidelbeerkuchen nachzudenken, geht aber auch. Spätabends erwartet einen die Blumenwiese in der Bettwäsche, weiter oben ist nur noch der Himmel. Es kann später werden.