Die besten Sport-Schnitzelbängg – Ach, FC Basel. Rotblau im Jammertal… … aber Tränen gibts auch bei Roger Federer. Und die Fussball-WM liefert weitere groteske Geschichten. Sebastian Briellmann

Ziehen im -tis ein interessantes WM-Fazit: D Frächdaggs. Foto: Nicole Pont

Da haben die Schnitzelbänggler so lange Lobgesänge anstimmen dürfen auf den eigenen Fussballclub, haben ein durchaus schadenfreudiges Mitleid entwickelt für die um Galaxien abgehängte Konkurrenz. Hymnen in Rotblau. Hunderte kleine Meisterfeiern in den Fasnachtsbeizen – und jetzt?

Ach, FC Basel.

Ja natürlich, das ist schon ein Weilchen her, und in den letzten Jahren war schon vermehrt Kritik geäussert worden in den Versen der Wort-Virtuosen – aber immer im impliziten Glauben, dass alles schon bald wieder gut wird für den FCB. Wir sind ja schliesslich nicht irgendwer…

Heute muss man wohl zugeben, dass es halt zumindest sportlich so ist, dass man einfach nur noch irgendwer ist. Aber was solls, denken sich die Verantwortlichen anscheinend: Neben dem Platz sind wir spitze, «FC Hollywood», da werden sogar die Bayern aus München neidisch.

LG Dave.

Aber Basler ticken ja anders als andere. Zumindest im Fussball sind sie sicherlich masochistischer veranlagt. Die Familie M. Steiner, in jedem Jahr sportlich unterwegs, lässt sich das Joggeli-Erlebnis nicht nehmen, auch wenn dort unten in der Brüglinger Ebene nun wirklich nicht mehr viel klappt.

Dr FCB spiilt in zwei Däg

mir mache uns scho uff e Wäg

well wotsch e Bier und Brootwurscht ha

denn stoosch am beschte hüt scho a

Es ist nicht nur die Punkteausbeute in der Super League, die überaus medioker daherkommt. Das Catering funktioniert eben auch nicht wunschgemäss. Ticketing und der Webshop: unzuverlässig. Und dann sagen selbst die Medienverantwortlichen live auf Sendung auch noch Sätze in die Kamera, die nicht unbedingt jugendfrei sind. Aber die Basler Fans sehen solche Probleme durchaus gelassen…

Doch sehsch zur Zyt dr FCB

denn macht dr s Härz und d Auge weh

drum hörsch die eint und ander Stimm

s Aastoo sig nur halb so schlimm

Die rotblaue Netto-null-Bilanz: D’ Gryysel. Foto: Dominik Plüss

Damit es ja keine Missverständnisse gibt: Es soll hier nicht Häme verbreitet werden, niemand kickt absichtlich schlecht. Und es gibt einfach auch Wichtigeres auf dieser Welt als Fussball, wissen D’ Gryysel, und dort macht sich Rotblau dann wieder richtig spitze.

Beschlosse isch jetzt d’Netto-null-Klimastrategie.

Und bis das umgsetzt wird, wird d’Greta au scho 60 syy.

E jede git sis Beschte, doch scho jetzt kasch dütlich gseh:

Die beschti Netto-null-Bilanz het unsre FCB!

Das fällt auch auswärtigen Besuchern auf, wie die Giftspritzi beobachtet hat:

Findsch s Klima doof, hoggsch uff e Boode

Und gläbsch Di fescht mit Diine … Händ

Au ych lyym mi uff d Freye Strooss

Mach kai Wangg, blyyb reegigsloos

Doo froggt e Bäärner: «Exgüsee

Sit Dir ä Spiiler vom EffCeeBee?»

Das kann man ja gut finden, aber leider kommt man dennoch nicht drum herum, auch auf die negativen Seiten der rotblauen Baisse ein bisschen genauer einzugehen. Ausgerechnet das Verhalten der Basler Schüler, bekanntermassen schon zuvor die schlechtesten der Schweiz, leidet darunter. Das hat s’ Käller Diirli herausgefunden.

Dr Räggter nimmt dr Fritz am Ohr. Birschtli, so goots nid.

De Lehrer «dilettantischi Stümper» saage», jetz triibsch es aber z’wit.

Wohäär kennsch du so schlimmi Wort, do losst dr Fritz verlutte:

Sy Bappe bruuchi dä Usdrugg immer, wenn dr FCB duet schutte.

Kennen sich aus im Sport: S spitzig Ryssblei. Foto: Pino Covino

Das, so darf man annehmen, hat dann im Februar zur Entlassung von Alex Frei geführt. Oder? Nein, nein, alles ganz anders, weiss nonnkonform:

Nur 0:0 und 1:1, s isch fascht scho biz maagisch,

Bi unserem FCB, dert druggd dr Schue.

Verliere, emool, isch an sich au nit draagisch,

Dr Grund fir di Kindigung, Alex, loos zue:

Dr Abstiig kunnt nit in Froog, denn das wär nur

Aaeignig vo Ziircher Fuessball-Kultur!

Heikles Thema, diese kulturelle Aneignung, und im Fall des FC Basel vielleicht auch etwas gar hoch gegriffen. S spitzig Ryssblei sieht die Gründe für die Resultatmisere wohl eher in der Zusammenstellung des Kaders…

Dr Erscht faart mit em Auteli hii und häär,

dr Zweit schbiilt mit em Teddybäär.

Dr Dritt losst dr Boodesuuri sause,

dr Viert und dr Fünft macht scho wiider Pause.

Dr Säggst yyebt uff dr Flööte Stille Nacht,

dr Sibbt, dä hett in d’ Hoose gmacht.

Dr Acht, dä mecht im Biechli moole,

dr Nüünt wott Bauglötzli goo hoole.

Dr Zäänt will mit em Tschu-tschu-Bäänli faare,

dr Elft schbiilt mit em Füürweerkaare.

Jetz gryegt no jeede e Schoggeli,

denn goots ’s Training widder im Joggeli.

Die Malaise beschäftigt auch D Laggaffe, die deswegen auch schwere Folgen für den Club befürchten.

Quo vadis, FC Basel?

In dr Tabelle nur knapp im Mittelfäld,

Au finanziell fählt ne jetzt no s Gäld,

Und d Biljee sinn nur no Ladehieter,

Bald heisst dr Club FC Baselbieter.

Nach Roger Federers Rücktritt ist er noch berühmter: Heiri. Foto: Moira Mangione

Unvorstellbar? Das hat man vor einer Dekade auch zu einer Fussballweltmeisterschaft in Katar gemeint. Und zu einer Fussballweltmeisterschaft im Winter. Und ganz, ganz sicher zu einer Fussballweltmeisterschaft in Katar im Winter.

Ist aber so passiert, tatsächlich, also kümmern wir uns doch ganz sec ums Sportliche (nun nicht zwingend das grösste Thema während dieser WM…). S Kuchi-Daaberettli fasst das Schweizer Abschneiden zutreffend zusammen.

Z’ Katar git’s gege Portugal säx eins uf e Ranze!

Doch der Yakin, dä isch zfride, im grosse Ganze.

Und s näggscht Mool well är bis in Final denn ko…

Aawa? Hejo derno! Jo waas? Jää, jää! Sosoo!

Okay, abgehandelt. Ah, Pardon, es fehlt natürlich noch das grosse Résumé, über den neuen Champion, die Überraschungsmannschaften, die grossen Flops, die strittigen Szenen, die besten Einzelspieler…

… äh, also, klar, haben wir zur Hand, also präziser: Es sind D Frächdaggs, die eine überaus präzise Analyse aufgeschrieben haben.

Mir könne do, ganz ooni Mie,

e kurzes WM-Fazit zie.

Es sinn fascht alli detowiert und allem Aaschyyn aa,

mien die maischte Spiiler au dr glyychi Coiffeur haa.

Erzählen eine der wenigen Good News aus Katar: Die Wyybuure. Foto: Pino Covino

Und bevor wir uns endlich (und vollkommen zu Recht) den viel wichtigeren politischen Fragen widmen, noch eine schweizerische Erfolgsgeschichte – die einen zu Tränen rührt – aus dem Wüstenstaat. Irgendeine muss es ja geben, und gehört haben sie die Wyybuure:

«Sali, ich bi der Schorsch.» – «Sehr agnääm, und ich bi der Franz.»

«Ich bi der Phippe.» – «Ich der Fritz.» – «Und ich, ich bi der Hans.»

Das Schwyzer-Nati-Fangrippli het sich in Katar droffe.

Die gseen sich scho syt drissig Joor, doch normaalerwyys nur bsoffe!

Aber jetzt müssen wir uns wirklich dem grossen Politikum widmen: Ist diese Veranstaltung nicht einfach nur eine Farce, ausgerichtet von korrupten Scheichs und Fifa-Funktionären? Der rappende Buckter Bauer Heiri hat zumindest eine spannende Beobachtung gemacht:

Wäär dr Gianni Infantino e Täil vom Buurehoof,

wäär är käi Gäiss, käi Güggel, käi Chälbli und käi Schoof.

Är wäär au käi Traktor, aber öbbis schwöör ich Ihne:

Är wäär mit Sicherhäit die beschti Mälchmaschiine.

Zieht Parallelen zwischen Roger Federer und Simon Ammann: Der Fäärimaa. Foto: Pino Covino

Der Fifa-Präsident hat mit diesem Talent auch wirklich etwas Unfassbares auf die Beine gestellt. Irgendwie mag man es gar nicht recht glauben, dass das alles so passiert ist, aber D’ Gryysel haben es nun mal aufgeschrieben:

Krippespiel, Schööflihirt, stilli Nacht, e Frau gebirt.

Nägsteliebi, Euphorie. Logisch, es muess Fuessball-WM syy!

Härzlig willkomme in Katar, jä dört isch d’Wält no wunderbar – und kein isch schwul.

Andri Sitte, andri Wärt! Au d’Fraue stön dört no am Härd – und halte s’Muul.

Und es wird ja noch irrer, denn der Vers geht weiter…

Am Zoll, do stuune d’Sittewächter, es marschiert mit 17 Gschlächter Dütschland yy.

Und als Beleg vom dütsche Charme, treit me e Binde rächts am Arm, dasch Nostalgie!

Die dütschi Elf stoht unter Druck und reist nach drei Mätsch wieder zrugg, si sin frustriert,

well si hän völlig für d’Katz dr ersti Platz mit ihrem Badtuech reserviert.

Aufregung überall, aber es wird noch ärger, versprochen. Und irgendwie logisch, gerade wenn es um Erotik und Sexualität geht: Dann haben die Katarer eine kurze Zündschnur (Pardon für diesen Kalauer). Wir übergeben das Wort wieder…

Stellt e kroatisch sexy Frau ihri Fuessbölle gärn zur Schau, do luegt me gspannt.

Und bim Wieschtelandbewohner gsehsch s’Erwache vom Lyoner klar durch s‘Gwand.

Und all die Scheiche sin gottlob nur gäge usse homophob, well schlussamänd

kriecht im Arsch vom Scheich ganz treu, im Minimum bis zu de Kneu, bis hüte no dr Fifa-Presidänt.

Kritischer Begleiter bei Federers letztem Spiel: Der Pierrot. Foto: Pino Covino

Happy End? Nun ja, wie mans nimmt…

Ganz anders ists ein paar Wochen zuvor, in London, es geht auch um Männer und Zuneigung – aber viel zärtlicher. Live im Stadion ist Pierrot, durchaus gerührt, aber auch kritisch.

Dr Roger und dr Nadal hän Fryndschaft gschwore,

s letscht gmainsame Doppel goht verloore,

dr no leen baidi d Drääneschleyse faare,

obwool s doch haisst, me sotti Wasser spaare.

Das ists also gewesen mit der phänomenalen Karriere des Baselbieter Superstars. Der Fäärimaa bringt das zum Nachdenken – und auf Ideen…

Dr Roger hett gsait, är fliegt – im Fall

nümm um die halby Wält, wägeme Tennisball.

Vom Simon Ammann würd y au gärn brichte

är könnt ändlig uff syny Kurzstreggeflüüg verzichte.

Und Heiri, man kann es nicht anders sagen, hat durchaus auch Freude an Federers Goodbye. Aus, nun ja, opportunistischen Gründen.

Dr Roger, dä säit: Aadie, Schööne zämme, tschau.

Y hänk my Schleeger an Naagel, blyb dehäi bi mynere Frau.

Sys Chnüü wot nüm, drum muess er läider sy Karriere beände.

Jetzt bin iich die letschti aktivi Baselbieter Legände!

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.