Nach Rausschmiss aus Rheingasse – Acero wirft Tino Krattiger vor, er wolle nicht mit Frauen arbeiten In einem Positionspapier bezeichnet das Kollektiv die Gründe für den Lokalwechsel als «fraglich bis problematisch». Andrea Schuhmacher

Spätestens im Frühjahr 2022 muss die beliebte Eisdiele Acero aus der Rheingasse ausziehen. Foto: Florian Bärtschiger

Erstmals, seit bekannt wurde, dass die beliebte Eisdiele Acero ihren Stammplatz an der Rheingasse 13 verlassen muss, äussert sich nun auch das Kollektiv zur Auflösung des Mietverhältnisses. In einem Positionspapier, das der BaZ vorliegt, schreiben die Betreiber über Gründe für den Lokalwechsel, die aus ihrer Sicht «fraglich bis problematisch» seien.

Im Schreiben werfen sie dem Vermieter Tino Krattiger vor, nicht mit Frauen arbeiten zu wollen. Er habe in Gesprächen «sein Unbehagen» geäussert, dass das Kollektiv fast ausschliesslich aus Frauen bestehe. Um diese Bedenken auszudrücken, habe Krattiger Schwierigkeiten «bei Verhandlungen mit Frauen» oder «beim Übernehmen von handwerklichen Aufgaben im Lokal» benannt. Deshalb, so schreibt das Kollektiv weiter, sei der Lokalwechsel «aus einer feministischen, antipatriarchalen Perspektive» auch in seinem Interesse.