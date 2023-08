Live/Wire auf dem Floss – AC/DC hätten es nicht viel besser gemacht Die Basler Coverband vergnügt seit 21 Jahren ihr Publikum. Bei ihrem Auftritt am Rhein setzten sie das Publikum während 90 Minuten mächtig unter Strom. Die Basler können es fast so gut wie die Australier. Markus Wüest

Live/Wire auf dem Floss: Adi, Däni, Cello, Ronny und Beat (v.l.) geben alles. Foto: Pino Covino

Ein selbstständig erwerbender Möbelrestaurator, ein Maler, zwei Logistiker und ein Elektroingenieur gehen hin und wieder ihrer Leidenschaft nach und lassen es dabei so richtig krachen. Sie treten unter dem Namen Live/Wire auf und der Schrägstrich ist ein verlässlicher Hinweis darauf, was genau ihnen am Herzen liegt: AC/DC. AC/DC steht im englischen Sprachgebrauch für Wechsel- und Gleichstrom, ist aber längst als Bandname weltweit bekannt. Ein live wire ist auf Deutsch übersetzt ein Kabel, durch das Strom fliesst.