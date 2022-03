Analyse zur Klybeck-Abstimmung – Abweichler von GLP und Mitte könnten der Linken zum Sieg verhelfen

Abo Klybeck-Showdown im Grossen Rat Ärger um günstige Wohnungen: Die SP misstraut den Investoren

Am Mittwoch kommt eine SP-Motion zur Abstimmung, in der gefordert wird, dass preisgünstige Wohnungen zu 100 Prozent gemeinnützig erstellt werden. Die Klybeck-Eigentümerinnen sind not amused.