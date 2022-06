Regionalgericht fällt Urteil – Abu Ramadan muss die Schweiz verlassen Das Bieler Regionalgericht spricht den Imam wegen Betrug und Rassendiskriminierung schuldig. Abu Ramadan soll für sechs Jahre des Landes verwiesen werden. Quentin Schlapbach

Abu Ramadan im Gespräch mit seinem Anwalt Lukas Bürge und dessen Mitarbeiterin Leonie Binggeli vor dem Regionalgericht in Biel. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten, Übernahme der Verfahrenskosten, plus ein Landesverweis für sechs Jahre – in seinem Urteil folgt das Bieler Regionalgericht auf der ganzen Linie dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht spricht Abu Ramadan damit des Betrugs und der Rassendiskriminierung schuldig. Die Urteilsverkündung erfolgte kurz nach 17 Uhr.

Der Verkündung ging am Vortag ein mehrstündige Verhandlung voraus, in welcher Abu Ramadan zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung nehmen konnte. Die Befragung war eine zähe Angelegenheit. Weil Ramadan weder Deutsch noch Französisch spricht, musste ein Übersetzer ihm die Fragen auf Arabisch übersetzen. Oftmals korrelierten die Antworten kaum mit den Fragen, weshalb das Gericht immer wieder nachhaken musste.

Abu Ramadan vermittelte während der Verhandlung das Bild eines erzkonservativen Muslims, der seinem Glauben alles andere unterordnet. In den bald 24 Jahren, in denen er in der Schweiz weilt, ging er nie einer geregelten Arbeit nach und erlernte auch keine Landessprache. Stattdessen verbrachte er seine Tage mit Islamstudien, engagierte sich freiwillig in der Bieler Ar’Rahman-Moschee und organisierte Pilgerreisen für Gläubige nach Saudi-Arabien.

Diese Reisen wickelte er teils über sein privates Konto ab, ohne das Sozialamt darüber zu informieren. Die Berner Staatsanwaltschaft warf ihm vor, dass er sich dabei bereichert habe.

Der zweite Vorwurf ist jener der Rassendiskriminierung. Jeden zweien Freitag hielt Abu Ramadan in der Ar’Rahman-Moschee die Predigt. Vor Gericht machte er kein Geheimnis daraus, dass dies auch politische Reden waren. In seinem Weltbild sind die beiden Bereiche untrennbar ineinander verwoben, die Politik müsse sich zwingend der Religion unterordnen. Er habe seine Glaubensbrüder «emotional aufrütteln» wollen, so Ramadan. Er habe aber nie zu Gewalt aufgerufen und habe stets vor terroristischem Extremismus gewarnt.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm dennoch vor, dass er sich in seiner Predigt vom 7. Juli 2017 der Rassendiskrimnierung schuldig gemacht habe. Dort forderte er Gott auf, sich der Juden, Christen, Hindus, Russen und abtrünnigen Schiiten «anzunehmen». Auch sprach er den Wunsch aus, dass sie «Schicksalsschläge» ereilen mögen.

Mehrere Reisen nach Libyen

Abu Ramadan kam 1998 in die Schweiz. 2001 wurde ihm Asyl gewährt, 2003 erhielt er vom Migrationsdienst des Kantons Bern auch die Niederlassungsbewilligung C, womit er sich fortan unbegrenzt und uneingeschränkt in der Schweiz aufhalten konnte. Er konnte damals zwar weder eine Landessprache sprechen, noch war er integriert. Weil diese beiden Punkte aber erst seit 2008 Bewilligungskriterien für einen C-Ausweis sind, spielte das keine Rolle.

Ab 2004 lebte der Libyer von der Sozialhilfe und kam dabei auch einige Male mit dem Gesetz in Konflikt, etwa als er seine Töchter nicht zur Schule schicken wollte. Sein Unwille, sich in die Gesellschaft zu integrieren, blieb aber ohne Folgen. Erst 2017, als Medien seinen Fall publik machten, wurden die Behörden aktiv.

Kurz darauf entzog das Staatssekretariat für Migration Abu Ramadan den Asylstatus. Wie sich herausstellte, reiste er nach dem Sturz von Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi mehrere Male zurück in seine alte Heimat. Dort leben nach wie vor zwei seiner Brüder und eine Schwester. Dauerhaft nach Libyen zurückkehren, könne er sich aber nicht vorstellen, sagte Abu Ramadan vor Gericht. Ihm drohe dort immer noch Gefahr von Sympathisanten des ehemaligen Gaddafi-Regimes.



Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

