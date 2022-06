Reportage aus Texas und Mexiko – Abtreibungspillen gibt es hier auch ohne Rezept, einfach so In weiten Teilen der USA werden Abtreibungen wieder illegal. Wer wissen will, was das bedeutet, muss nach Texas reisen: Dort gehen Frauen schon heute über Landesgrenzen, um zu ihrem Recht zu kommen. Jürgen Schmieder

Zwillingsstädte, aber verschieden wie Tag und Nacht: Zwei Frauen schauen auf El Paso und Ciudad Juárez hinunter. Getty Images via AFP

Medikamente aus einer Mord-Metropole über die Grenze in die USA schaffen? Wenn man sich ein bisschen umsieht im mexikanischen Ciudad Juárez, dann spürt man, dass der Spitzname «Murder Capital of the World» nur einen Teil der Wahrheit über diese Stadt erfasst. Man sieht auf der Strasse Teenager, die von Polizisten zusammengeschissen werden; man weiss nicht, ob sie ihnen mitteilen, keine Drogen zu verticken – oder es gefälligst ein bisschen unauffälliger zu tun.