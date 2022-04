Der Plan mit Playoff im Fussball – Absurd oder modern? Der Modus spaltet 12 statt 10 Teams, Qualifikation, Champions- und Relegationsgruppe, Playoff – die Swiss Football League schlägt einschneidende Veränderungen ab 2023/24 vor. Die Kommentare fallen deutlich aus. Thomas Schifferle

Mit einem normalen Modus auf dem Weg zum Meistertitel: FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu und seine Kollegen bejubeln ein Tor in Bern. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Chilla ist in Form, als ihr Ancillo Canepa in seinem Büro einen Fussball zuwirft. Sie fängt ihn mit der Schnauze und möchte immer weitermachen. Er möchte über das Thema der Woche im Schweizer Fussball reden und schickt deshalb seine Schäferhündin hinaus. Sie aber gibt nicht auf und kommt immer wieder herein. Ihre Hartnäckigkeit bleibt unbelohnt.