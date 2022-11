Von Kopf bis Fuss: Zum Tod von Aaron Carter – Absturz eines Kinderstars Pleite, drogensüchtig und missverstanden: Mit nur 34 Jahren ist der einstige Teeniestar und Bruder von Backstreet-Boy-Star Nick Carter gestorben. Was dieses Schicksal erzählt. Silvia Aeschbach

«Alles, was ich jemals wollte, ist, dass die Leute stolz auf mich sind»: Aaron Carter suchte zeitlebens nach Anerkennung. Foto: Britta Pedersen (Keystone)

Als Mitte der 1990er der Hype um die Backstreet Boys Fahrt aufnahm, war ich zu alt, um ein Fan zu sein. Und definitiv viel zu alt, um ein Fan von Aaron Carter zu werden, der als Sänger seinem älteren Bruder Nick Carter nacheiferte, einem der fünf Mitglieder der Boygroup. Während Nick immerhin «schon» 13 Jahre alt war, als er bei einem Casting vom später umstrittenen Boyband-Macher Lou Perlman entdeckt wurde, war Aaron erst neun, als er, angetrieben von seiner ehrgeizigen Mutter, in Nicks Fussstapfen treten sollte. Kurze Zeit später landete der Sonnyboy mit dem blonden Pagenkopf und dem schüchternen Grinsen seinen ersten Hit «Crush on You», gefolgt von zwei Alben, die in den Top Ten der US-Charts landeten.