Besuch auf Basels grösster Baustelle

Maschinen, neben denen Menschen winzig aussehen, ­fressen sich dort, wo einst das Forschungs- und Entwicklungs­zentrum stehen wird, durch das Erdreich. Raupenfahrzeuge ­fischen mit Elektromagneten meterlange Armierungseisen aus alten Betonfundamenten, als seien es Strohhalme. Lastwagen türmen Bauschutt zum Abtransport auf ihre Ladeflächen.

Über der derzeit grössten Baustelle Basels hängt eine Klangwolke, aus der es brummt, dröhnt und scheppert. Wenn dann auch noch, wie im Mai, ­Lockerungssprengungen durchgeführt werden, zittern die ­Häuser in der Umgebung.

Anlaufstelle für Probleme

Andernorts würden bei einem Bauprojekt dieser Dimensionen mitten in einem Wohnviertel die Anwohner vermutlich Amok ­laufen. In Basel hingegen läutet im Schnitt vielleicht einmal pro Tag das Telefon bei Balz Herter, dem Leiter Nachbarschaftskontakte der Roche. Der Grossrat und Präsident der CVP Basel-Stadt ist der Verbindungsmann zwischen dem Pharmaunternehmen und der Bevölkerung im Quartier. Mit 1600 Haushalten rund um die Baustelle steht er in regelmässigem Kontakt.

Die Türen seines Büros an der Wettsteinallee stehen allen Bürgern offen, die sich über die Bauerei nerven oder wissen möchten, was vor ihrer Haustür vorgeht. Manchmal verlangt ­jemand, dass ein Scheinwerfer auf der Baustelle, der in sein Schlafzimmer leuchtet, verschoben wird. Einmal beschwerte sich jemand über ein rasselndes Geräusch, das seine Sonntags­ruhe störte. Herter informierte den Pikettdienst. Es stellte sich heraus, dass eine Pumpe bei der Baugrube irrtümlich nicht ausgeschaltet worden war.

25 Meter in die Tiefe, 205 in die Höhe