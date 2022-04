Pflanzenmärkte im Baselbiet – Abstecher in die richtige Natur Exotisches hat seinen Reiz. Allerdings nicht für heimische Tiere in heimischen Gärten. Daniel Aenishänslin

Kräuter und wilde Pflanzen sind auf Tournee durchs Baselbiet. Foto: Roland Schmid

Im Baselbiet ziehen die Wildpflanzen- und Kräutermärkte durch die Dörfer. Noch sechs von ihnen können besucht werden. Die Märkte präsentieren eine grosse Auswahl an einheimischen Wildstauden und Küchenkräutern, auch Wildsträuchern. Die Wildstauden und Kräuter stammen aus den Bio-Gärtnereien Hirtenweg in Riehen und Eulenhof in Möhlin, die Wildsträucher von der Baumschule Roland Wenger in Unterlangenegg. Durchgeführt werden die Märkte von lokalen Naturschutzvereinen in Zusammenarbeit mit Pro Natura Baselland.

«Für uns stehen die einheimischen Wildpflanzen im Vordergrund. In unseren Gärten dominieren noch immer exotische Pflanzen, mit denen unsere heimische Tierwelt nichts anfangen kann», sagt Thomas Zumbrunn, Co-Geschäftsführer von Pro Natura Baselland, «es ist unser Ziel, der Bevölkerung diesen Umstand vor Augen zu führen, damit sie Pflanzenarten in ihre Gärten zurückbringt, welche Wildbienen, Schmetterlingen und Vögeln als Nahrung dienen.»

Unterschiedliche Ansprüche

Die Tierwelt freut sich über einen Tisch, der das ganze Jahr über gedeckt ist. Dazu achtet man darauf, dass vom Frühjahr bis in den Spätherbst unterschiedliche Pflanzen blühen, denn beispielsweise Insekten haben auch unterschiedliche Ansprüche. Das gilt für den Verlauf des Jahres genauso wie für den Verlauf ihres Lebens. Viele Insektenarten sind hoch spezialisiert und zwingend auf das Vorkommen von einzelnen einheimischen Wildpflanzen angewiesen. Pro Natura Baselland führt mit der Unterstützung von Freiwilligen und teilweise in Zusammenarbeit mit lokalen Naturschutzvereinen seit 1995 im ganzen Kanton Wildpflanzenmärkte durch.

