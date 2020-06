Wildtiere auf dem Friedhof Hörnli – Abschuss von Rehen verzögert sich Die Gnadenfrist für die Paarhufer auf dem Gottesacker ist verlängert. Jäger können den Bestand frühestens ab dem 19. Juli dezimieren. Martin Regenass

Diese Rehe könnten Wildhüter in über einem Monat abschiessen. Foto: Fondation Weber

Sie fressen Knospen und Blumen vom Grabschmuck: Rund 25 Rehe tummeln sich auf dem Friedhof Hörnli und verursachen laut der Stadtgärtnerei Basel-Stadt jährlich Schäden in Höhe von rund 100’000 Franken. Das gefällt nicht nur. Zahlreiche Angehörige von Bestatteten haben bei der Friedhofsverwaltung wegen abgefressenen Grabschmucks reklamiert. Die Stadtgärtnerei wollte deshalb den stetig wachsenden Bestand der Paarhufer auf zehn bis zwölf Tiere dezimieren – auch, um Inzucht zu verhindern. Wildhüter sollten mit Gewehren und Schalldämpfern die auf dem Gottesacker lebenden Rehe abschiessen.

Dagegen hat die Fondation Franz Weber mit dem SVP-Grossrat und Anwalt Heinrich Ueberwasser erfolgreich einen Rekurs eingelegt. Ursprünglich waren die Rehe deshalb bis zum 20. Juni vor dem Abschuss sicher. Wie die Fondation Franz Weber am Dienstag mitteilte, hat sich die Gnadenfrist für die Tiere bis mindestens zum 19. Juli verlängert. Das zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) musste seinen Abschussentscheid begründen, wie die Fondation Franz Weber in einer Mitteilung schreibt.

Runder Tisch gewünscht

Beim JSD heisst es auf Anfrage, ob und wann die Rehe nun abgeschossen werden: «Gegen die von der Kantonspolizei Basel-Stadt erteilte Bewilligung zur Reduktion des Rehbestandes wurde Rekurs erhoben. Dieser Rekurs hat aufschiebende Wirkung. Das Verfahren ist nun beim Justiz- und Sicherheitsdepartement hängig.»

Vera Weber, Präsidentin der Fondation Franz Weber, will einen runden Tisch mit den Behörden und ein «effektives Wildtiermanagement» für die Rehpopulation auf dem Hörnli, ohne die Tiere erlegen zu müssen. Das Gesuch um ein Gespräch sei am Montag an das JSD geschickt worden.