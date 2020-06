«Dear Class of 2020» – Abschlussfeier mit den Obamas Keine feierliche Zeremonie vor Freunden und Familien, dafür ein mehrstündiges Live-Event mit Beyoncé, Taylor Swift und Michelle und Barack Obama: Die diesjährigen College- und Highschool-Abgänger wurden mit einer Online-Party der anderen Art geehrt.

Darum gehts Infos einblenden Die diesjährige Abschlussfeier der Highschool- und College-Absolventen fand online statt.

Stars wie Beyoncé, Alicia Keys und Taylor Swift gratulierten.

Auch Barack und Michelle Obama sendeten eine Botschaft an die Schulabgänger.

Die Online-Abschlussfeier stand im Zeichen unter Corona und den Protesten gegen Rassismus.

Stars wie Alicia Keys, Beyoncé und Shawn Mendes sowie Michelle und Barack Obama haben bei einer Online-Abschlussfeier den diesjährigen Highschool- und College-Absolventen der USA gratuliert. «Ihr habt etwas Bemerkenswertes geschafft», sagte die Sängerin Alicia Keys bei dem am Sonntag via YouTube ausgestrahlten Spektakel, bei dem sich alle Beteiligten per vorab aufgezeichneten Video-Botschaften zu Wort meldeten. «Es war eine harte Woche, ein harter Monat und ein hartes Jahr und ich weiss, dass es sich jetzt gerade nicht so anfühlt, als gebe es viel zu feiern. Aber es ist OK, wenn ihr euch jetzt gerade nicht OK fühlt.»

Eine Online-Abschlussfeier inmitten einer Pandemie und Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität sei wohl nicht das, was sich die Schüler und Studenten erhofft hätten, sagte Sängerin Taylor Swift. «Aber erwartet das Unerwartete und feiert trotzdem.» Auch Sängerin Beyoncé gratulierte den Absolventen. «Ihr seid alles, was die Welt jetzt braucht.»

Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, sagte, die USA erlebten gerade eine «wichtige Zeit des Übergangs». «Auch in schwierigen Zeiten gebt ihr mir weiter Hoffnung. Ihr sei genau das, was wir jetzt brauchen. Ihr habt so schnell so viel gelernt und ich weiss, dass ihr es nicht nur besser machen könnt als die Generationen vorher, sondern dass ihr es auch besser machen werdet.»

( SDA /roy )