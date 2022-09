Hotels fürchten Energiemangel – «Abschaltungen über Stunden oder Tage wären der GAU» Die drohende Energiekrise belastet das Basler Gastgewerbe. Neben den hohen Strompreisen bereiten verdorbene Lebensmittel Sorgen. Erste Sparmassnahmen wurden bereits gestartet. Isabelle Thommen

Wie viele andere Branchen bereitet die mögliche Energiemangellage im Winter auch der Hotellerie Sorgen. Symbolfoto: Nicole Pont

Der mögliche Energiemangel im Winter löst bei vielen Basler Unternehmen Sorgen aus. So auch in der Hotellerie der Region Basel. Die durch die Pandemie ohnehin schon belasteten Hotels gehören zu den Grossverbrauchern. «Der Energieverbrauch in der Hotellerie ist – wie in anderen Gebäuden – naturgemäss am höchsten, wo entsprechende Geräte zum Einsatz kommen: Staubsauger in der Reinigung, Herd und Ofen in der Küche», führt Nadine Minder, Geschäftsführerin der Hotelleriesuisse Basel und Region, aus.