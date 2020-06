32. Bundesliga-Runde – Abraham stürzt Schalke noch tiefer in die Krise Schalke kann auch gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen und verliert 1:2. Borussia Dortmund spielt um 20.30 Uhr gegen Mainz.

Mit einem überzeugenden Auftritt gegen den FC Schalke 04 hat Eintracht Frankfurt die Mini-Chance auf das Erreichen der Europa League gewahrt und die Negativrekordserie der Knappen auf 14 sieglose Spiele am Stück verlängert. Beim verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg der Hessen trafen am Mittwoch André Silva in der 28. Minute und David Abraham (50.) für die über weite Strecken dominanten Hausherren.

Das Tor von Weston McKennie (59.) war zu wenig für die biederen Gäste, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Can Bozdogan (77.) in Unterzahl beendeten. Frankfurt mischt mit nunmehr 41 Punkten noch einmal im Rennen um einen internationalen Startplatz mit, für Schalke (39 Zähler) dürfte Europa nach monatelanger Misere wohl endgültig Geschichte sein.

Schalker Ballbesitz nützt nicht viel

Nach einer knappen halben Stunde wurde das unermüdliche Anrennen der Eintracht belohnt – ausgerechnet, als Schalke mal in der Vorwärtsbewegung war. Filip Kostic schickte Kamada auf dem linken Flügel, der bediente Silva und der vom AC Mailand ausgeliehene Portugiese vollendete eiskalt zu seinem elften Saisontor. Zu diesem Zeitpunkt wies die Statistik 75 Prozent Ballbesitz für die Frankfurter aus.

Kurz nach der Pause erhöhte Abraham per Kopf nach einem Kostic-Freistoss. Doch plötzlich war es mit der Eintracht-Dominanz vorbei. Schalke traute sich nun öfter nach vorne und kam durch einen Kopfball von McKennie zum Anschluss. Zu mehr reichte es nicht, weil Torschütze Abraham bei einem Schuss von Michael Gregoritsch (75.) auf der Linie klärte.

Eintracht Frankfurt – Schalke 2:1 (1:0). – Tore: 28. André Silva 1:0. 50. Abraham 2:0. 59. McKennie 2:1. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow (ab 69.), ohne Gelson Fernandes (verletzt). 78. Gelb-Rote Karte gegen Bozdogan (Schalke).

( dpa )