Abkühlung im Basler Zolli – Dieses Tier verwendet seinen Kot als Sonnencreme Die hohen Temperaturen sind nicht nur für uns Menschen anstrengend. Wir zeigen, wie Zolli-Tiere sich vor der Hitze schützen.

Nicht nur wir Menschen, auch die Zoo-Tiere suchen nach Abkühlung. Foto: Zoo Basel

Schatten und Siesta

Viele Tiere suchen sich zu den besonders heissen Zeiten Schattenplätze und bewegen sich nur in den frühen Abend- und Morgenstunden. So auch Löwen, die in der freien Wildbahn den Temperaturen der Savanne angepasst sind, wie der Zolli auf Anfrage erklärt. Sie jagen vor allem in den frühen Morgen- oder Abendstunden, wenn es noch kühler ist, und ruhen über Mittag im Schatten. Ein ähnliches Verhalten könne auch bei den Löwen im Zoo Basel beobachtet werden.

Wer schwitzen kann

Löwen haben nur an den Fussballen Schweissdrüsen. Foto: Zoo Basel

Schwitzen ist ein wichtiger Vorgang, um den Körper zu kühlen. Schweissdrüsen geben Feuchtigkeit ab, die verdunstet und dem Körper dadurch Wärme entzieht, woraufhin sich dieser abkühlt. Menschen haben zwischen 2 und 4 Millionen solcher Drüsen. Primaten, Kamele und Pferde haben ebenfalls Schweissdrüsen, allerdings viel weniger als der Mensch. Andere Tiere haben nur an gewissen Orten solche Drüsen, so haben Raubtiere diese an den Fussballen und Schweine nur um den Rüssel.

Wer nicht schwitzen kann

Es gibt Tiere, die gar keine Schweissdrüsen haben und daher nicht schwitzen können. Sie haben aber andere Wege, um sich abzukühlen, wie auf dem Blog des Basler Zolli erklärt wird. Elefanten wedeln sich mit ihren gut durchbluteten Ohren Luft zu, um dadurch Wärme abzugeben. Zudem wälzen sie sich gerne in Sand, Schlamm oder Wasser, um sich zusätzliche Kühlung zu verschaffen. Vögel können ebenfalls nicht schwitzen, sie kühlen sich, ähnlich wie Hunde, durch Hecheln ab. Pelikane zum Beispiel regulieren ihre Körpertemperatur über das Flattern ihres Kehlsacks. Dieser ist mit vielen Blutgefässen versehen, und so kann über die dünne Haut Wärme abgegeben werden. Ausserdem sorgt Flattern für einen leichten Luftzug.

Körpereigene Sonnencreme

Störche nutzen ihren Kot als Sonnencreme. Foto: Michael Trost

Störche streichen sich ihre Beine mit flüssigem Kot ein, der als Sonnenschutzmittel wirkt. Das Wasser im Kot verdunstet und entzieht dem Körper dadurch Wärme, was wiederum für Abkühlung sorgt. Flusspferde hingegen produzieren sogar einen eigenen Sonnenschutz. Da die Haut von Flusspferden an der starken Sonne schnell austrocknet, produzieren sie ein schweissähnliches Sekret, das als Sonnencreme dient. Es reguliert die Körpertemperatur und enthält orange und rote Farbpigmente, die die Haut vor UV-Strahlung schützen. Die zuerst farblose Flüssigkeit färbt die Haut der Flusspferde schliesslich rötlich-braun.

Abkühlung mit Glace

Die eingefrorenen Früchte und Gemüse erfreuen sich im Zoo grosser Beliebtheit. Foto: Zoo Basel

Eine erfrischende Abwechslung sind die Glaces, die für verschiedene Tiere hergestellt werden. Für Äffchen, Gorillas oder Nashörner friert der Zoo Basel Gemüse oder Früchte in Wasser ein. Mit diesen Glaces können sich die Zolli-Bewohner zusätzlich abkühlen. Nötig sei das zwar nicht, wie der Basler Zolli in seinem Blogbeitrag schreibt, aber dafür sehr beliebt.

