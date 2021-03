Piloten coachen Unternehmer – Abheben, um auf dem Boden zu bleiben Piloten lehren in Riehen interessierte Führungskräfte und Verwaltungsangestellte die Teambildung mittels Flugsimulatoren. Dabei geht es auch um Krisenmanagement. Ein Selbsttest. Daniel Wahl

A320-Pilot Christoph Rastorfer und ein Pilot im Flugsimulator. Foto: Daniel Wahl

Natürlich hat mich das Angebot, einen Airbus 320 auf einem eine Viertelmillion Franken teuren Flugsimulator in die Luft zu befördern und wieder auf dem Boden bringen, am meisten gereizt. Aber neben dem Spassfaktor ist viel Ernst dabei: Es geht darum, was man von einem Piloten für den Beruf und den Alltag lernen kann. Dazu gibt es das Kursprogramm «Business Cockpit Training», das der A320-Swiss-Pilot Christoph Rastorfer, in Corona-Zeiten mehrheitlich am Boden statt in der Luft, und der Präsident der Startup Academy Basel, Markus Kindle, in den letzten beiden Jahren entwickelt haben. Als ich, wie angemeldet, am Airport Riehen von Flyfsx.ch erscheine, habe ich Piloten vor dem geistigen Auge, die Checklisten auf dem Klemmbrett mit dem Zeigefinger abarbeiten.