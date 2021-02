Notschlafstelle sei «unwürdig» – Abgewiesene Asylsuchende sollen Wohnung erhalten Sie müssten eigentlich Basel verlassen. Nun will der Grosse Rat aber, dass abgewiesene Asylsuchende ohne Familie künftig, statt in der Notschlafstelle übernachten zu müssen, ein komfortableres Daheim erhalten. Alessandra Paone

Oliver Bolliger will die Situation der alleinstehenden abgewiesenen Asylsuchenden verbessern. Foto: Florian Bärtschiger

Sie packen ihre Sachen, viel ist es in der Regel nicht, und verlassen am Morgen die Notschlafstelle, in der sie übernachtet haben. Irgendwo verbringen sie ihren Tag, oft auf der Strasse. Abends packen sie wieder ihre Habseligkeiten zusammen und kehren zurück in die Notschlafstelle. Einpacken, auspacken, gehen – tagein, tagaus. So ergeht es in Basel den alleinstehenden Asylsuchenden mit einem negativen Asylentscheid. Sie leben von der Nothilfe; von zwölf Franken pro Tag.

Eine unwürdige Situation, findet Basta-Politiker Oliver Bolliger und fordert die Basler Regierung in einem Vorstoss auf, die geltende Praxis der Unterbringung für alleinstehende abgewiesene Asylsuchende mit Nothilfe in den Notschlafstellen aufzuheben und alternative Lösungen zu suchen, die den Aufenthalt tagsüber ermöglichen, zum Beispiel in Asylwohnungen, Asyl-Wohngruppen oder auch in Privathaushalten.