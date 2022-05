Nach Finger-Fund in Birsfelden – Abgetrennter Daumen war Resultat eines Arbeitsunfalls Die Baselbieter Polizei hat den Besitzer eines einzelnen Daumens, der in Birsfelden gefunden worden war, gefunden. Isabelle Thommen

Hinter diesem Mehrfamilienhaus in Birsfelden ist der abgetrennte Daumen gefunden worden. Foto: Screenshot Google

Das Rätsel um den verlorenen Daumen in Birsfelden ist gelöst: Ein Arbeiter hatte diesen verloren, wie die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Daumen sei bei einem Arbeitsunfall mit einer Trennscheibe abgetrennt worden. Der Arbeiter hatte sich danach in Spitalpflege begeben, wie die Ermittlungen der Behörden ergaben.

Warum die Abklärungen der Polizei Basel-Landschaft bei den verschiedenen Spitälern am letzten Dienstag negativ verliefen und wie es zu dem Arbeitsunfall kam, ist Gegenstand von laufenden Abklärungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Behörden hatten am 18. Mai einen Zeugenaufruf gestartet, weil nahe eines Abfallcontainers ein abgetrennter Daumen gefunden worden war.



Update folgt..

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.