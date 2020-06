Das Kantine-Geschenk der UPK Basel – Abgespeist Für den ausserordentlichen Einsatz der Psychiatriepfleger in Corona-Zeiten hat Chefin Anne Lévy ihre Mitarbeiter mit einem billigen Kantine-Gutschein belohnt. Ein Affront, finden Beschenkte und spedieren die Gutscheine zurück. Daniel Wahl

UPK-Direktorin Anne Lévy brüskiert Corona-Mitarbeitende mit Billig-Gutscheinen.

Unmittelbar vor ihrem Stellenwechsel – von der Direktorin der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel zur Chefin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) – ist Anne Lévy an ihrem angestammten Arbeitsplatz in den Fettnapf getreten: Sie dankte dem Pflegedienst während des Corona-Ausnahmezustands an der UPK für seinen harten Einsatz. Und legte einen billigen Gutschein zur Verpflegung in der Betriebskantine bei. Das kam beim Personal nicht gut an. Derzeit erhält die scheidende Direktorin aus allen Abteilungen die Gutscheine teilweise gebündelt zurück, versehen mit sarkastischen Bemerkungen.