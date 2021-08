Streitgespräch zur Paradeplatz-Blockade - «Aber Herr Gasser, seien wir ehrlich …»

In einer Aktionswoche demonstrieren Klimaaktivistinnen und -aktivisten: Am Montag war der Zürcher Paradeplatz ihr Ziel. Am Mittwoch geriet die SNB in den Fokus. Im Streitgespräch diskutiert die Klimaaktivistin Stephanie Wyss mit Jörg Gasser, dem CEO der Bankiervereinigung.

Frau Wyss, Sie bezeichnen Banken als «Klimazerstörer». Ist das nicht eine zu harsche Wortwahl?

Gasser: Der Klimastreik verfolgt ein berechtigtes Anliegen, dem auch wir uns verpflichtet haben – nämlich die Erreichung der Klimaziele. Es ist ein demokratisches Recht, diesen Stimmen Ausdruck zu verleihen. Inwiefern bei der Aktion Gesetze verletzt wurden, liegt nicht an mir zu beurteilen.

Wyss: Nein, das lässt sich gut begründen: Längst ist bekannt, dass der Schweizer Finanzplatz mit seinen Investitionen in klimaschädliche Projekte das zwanzigfache der Schweizer Treibhausgasemissionen mitverantwortet. Es gibt auch Zahlen des Bundesamts für Umwelt, wonach mit den Geldflüssen der Banken die Erderhitzung beschleunigt wird, und zwar um vier bis sechs Grad! Dann reden wir nicht mehr von einer Klimakrise, sondern von dem bedrohten Überleben der Menschheit.

Gasser: Selbst wenn die Zahlen stimmen würden, was sie nicht tun, dann ist es immer die Realwirtschaft, die diese Investitionen tätigt, und nicht die Banken. Um etwas zu verändern, braucht es also eine Zusammenarbeit zwischen der Real- und Finanzwirtschaft, den Behörden sowie der Politik. Zudem haben sich die Banken im Rahmen verschiedener Initiativen verpflichtet, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. So verlangen etwa die Principles for Responsible Banking, dass die Banken, wo möglich, bis 2030 das Ziel von Netto-null-Emissionen erreichen. Das heisst, dass sie fortlaufend davon wegkommen, Firmen zu unterstützen, die im Bereich der fossilen Energien tätig sind.

Wyss: Aber diese Prinzipien sind nicht verpflichtend, und sie müssen erst in Jahren erreicht werden. Das heisst, man verlagert die Probleme in die Zukunft. Doch das Problem haben wir jetzt. Bereits jetzt führen alle erschlossenen Ressourcen zu einer Erderhitzung von 1,5 bis 2 Grad. Verrückt ist, dass viele Unternehmen, die ein Netto-null-Ziel versprechen, weiterhin massiv ausbauen.

Gasser: Es ist so, die beiden Grossbanken sind immer noch stark in den fossilen Energien engagiert. Aber die Investitionen sind massiv rückläufig, bei der UBS von 11 auf 2 Milliarden, bei der CS von 17 auf 9,5 Milliarden Dollar in den letzten drei Jahren gemäss dem Bericht «Banking on Climate Chaos» des Rainforest Action Network. Man muss sich im Klaren sein: Wenn sich die CS und die UBS sofort aus dem fossilen Bereich zurückziehen würden, wird kein einziges Gramm CO₂ weniger in der Atmosphäre ausgestossen. Viel wichtiger ist, dass man die Energiefirmen bei der Umstellung unterstützt.

Wyss: Es geht uns auch nicht nur ums CO₂, sondern darum, dass Firmen wie ExxonMobil oder Shell in Förderländern für Ökozide und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Gerade ExxonMobil ist ein bekannter Klimalügner, der Lobbys finanziert, um Klimamassnahmen von Regierungen zu verhindern.