Das Kriegsende am 8. Mai 1945 – Heute vor 75 Jahren läuteten die Glocken Der Kampf gegen Corona ist kein Krieg – daran soll an diesem historischen Datum erinnert werden. Meinung Markus Wüest

Berlin in den ersten Monaten des Jahres 1945. Die Stadt liegt in Trümmern. Foto: Arte

Heute vor 75 Jahren, am Abend des 8. Mai 1945, haben im ganzen Land die Kirchenglocken geläutet. Der Krieg in Europa war vorbei. Die deutsche Wehrmacht hatte in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai in Reims, nordöstlich von Paris, die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Die Freude, auch in der neutralen Schweiz, war riesig.