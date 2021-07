Podcast «Los emol» – Abendessen mit Behrang Safari in Malmö Unser Podcast-Moderator René Häfliger ist mit seinem Wohnmobil im Norden unterwegs. Deshalb macht «Los emol» einen Monat lang Platz für eine luftige Sommerserie. Dies ist deren vierte und letzte Ausgabe. Raphaela Portmann

Wenn sich zwei alte Bekannte in Malmö wiedersehen: René Häfliger (links) und Behrang Safari.

Von Malmö nach Kopenhagen und Sylt: René Häfliger ist mittlerweile ganz schön rumgekommen. Und er hat viel erlebt: In Kopenhagen hat er die Kleine Meerjungfrau besucht und in Malmö mit einem ehemaligen FCB-Spieler und alten Bekannten zu Abend gegessen. In dessen Begleitung hat der BaZ-Podcast-Moderator doch noch einen Tisch in einem der überfüllten Restaurants bekommen.

Im Sommer-Podcast erzählt René Häfliger, wie sauber Kopenhagen ist, philosophiert darüber, wie man das Littering-Problem in Basel lösen könnte, und berichtet von der «harten Landung im Corona-Wahnsinn» in Sylt: Auf einmal wurde er angeherrscht, Abstand zu halten, und musste sich wieder an die Maskenpflicht gewöhnen.

Und was macht er am 1. August? Wird René Häfliger den Nationalfeiertag im Ausland verbringen, oder ist er bis dahin wieder zurück in der Heimat? Am Techno-Festival Tension wird er zumindest ganz bestimmt nicht anzutreffen sein – er präferiere Schlager.

Das und mehr hören Sie in der neuesten und letzten Folge der Sommerserie.

