Abbruch der Verhandlungen – Am Mittwoch fällt die EU-Guillotine Der Bundesrat will aus den Verhandlungen über das Rahmenabkommen aussteigen – und zimmert einen Auffangplan. Denis von Burg

Fertig lustig mit der EU. Der Bundesrat will am nächsten Mittwoch die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abbrechen. Foto: Keystone

Nach wochenlangem Hin und Her ist die Sache jetzt klar. Am Mittwoch wird der Bundesrat die Verhandlungen mit Brüssel abbrechen und das Rahmenabkommen beerdigen. Das bestätigen mehrere unabhängige Quellen gegenüber der «SonntagsZeitung». Gleichzeitig soll ein neuer Plan beschlossen werden, um den programmierten Konflikt und die möglichen wirtschaftlichen Folgen innen- und aussenpolitisch aufzufangen und das Verhältnis zur EU auch ohne Rahmenabkommen zu stabilisieren.

Möglich ist, dass der Verhandlungsabbruch nicht sofort öffentlich gemacht wird, weil dieser zuerst der EU-Zentrale in Brüssel kommuniziert werden soll. Praktisch ausgeschlossen ist dagegen, dass der Bundesrat in letzter Minute doch noch zurückschrecken und einen neuen Verhandlungsversuch starten wird. Zu klar sei, so sagen Insider aus verschiedenen Departementen, dass die Verhandlungspositionen von Bern und Brüssel unvereinbar seien.