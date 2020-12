Das Ziel nicht erreicht

Mathys beginnt: «Wir müssen uns trotz Corona-Müdigkeit noch einmal am Riemen reissen». Die Situation habe sich nicht so entwickelt, wie man sich das seitens des Bundes erhofft hatte. Er müsse sagen, man habe bisher das Ziel nicht erreicht. «Wir alle sind noch einmal gefordert, damit die Übertragungen in der Schweiz zurückgehen.» Es sei aber zu befürchten, dass die Fallzahlen in den nächsten Tagen wieder zunähmen. Deshalb seien jetzt alle gefordert.