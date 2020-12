Impfstart in Basel – Ab sofort können sich über 65-Jährige für einen Termin anmelden Im Messezentrum werden Baslerinnen und Basler ab dem 28. Dezember geimpft.

Im Basler Messezentrum werden ab 28. Dezember die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wer sich in Basel-Stadt ab dem 28. Dezember gegen Covid-19 impfen lassen will, muss ein Zeitfenster buchen. Zugelassen sind in einer ersten Phase Personen im Alter von über 65 Jahren mit Wohnsitz im Kanton.

Ab dem 28. Dezember werden im baselstädtischen Impfzentrum in der Messe Basel erste Impfungen mit dem Impfstoff von Pfizer Biotech durchgeführt, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Montag mitteilte. Weil dem Kanton nur eine begrenzte Menge des Impfstoffs zur Verfügung stehe, sei aber eine Priorisierung der Impfwilligen nötig.

In einer ersten Phase sind Menschen über 65 Jahre sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen an der Reihe. Der Kanton richtet sich damit nach den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen und des Bundesamts für Gesundheit.

Mobile Teams im Heim

Impfwillige müssen einen Termin buchen, spontane Impfungen ohne Voranmeldung seien nicht möglich, heisst es. Der Betrieb des Impfzentrums wurde in die Hände der Basler Firma Meconex AG gelegt, die über viel Erfahrung mit Impfaktionen dieser Grössenordnung verfüge.

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen werden durch mobile Teams geimpft. Da die Heime noch Vorabklärungen mit der Bewohnerschaft, deren Hausärzten und allfälligen Beiständen durchführen müssten, werde es etwas länger dauern, bis erste Impfungen durchgeführt werden können, heisst es in der Mitteilung des Gesundheitsdepartements.

Die Anmeldung kann auf der Website www.coronaimpfzentrumbasel.ch oder über die Infoline 0800 555 655 erfolgen.

SDA/and