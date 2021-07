Auch in der Nordwestschweiz – Ab Samstag ziehen wieder Unwetter herauf Am Wochenende stellt sich – schon wieder – eine markante Gewitterlage ein. Lokal kann es gefährlich werden. Birs- und Rheinpegel steigen aber wohl weniger stark als letzte Woche. Simon Bordier , Martin Steinegger

Mächtiges Rauschen: Passanten begutachten das Hochwasser beim Kraftwerk Birsfelden. Die Aufnahme stammt vom 16. Juli. Foto: Keystone

Die Wetterlage

Auslöser für die neuerliche Gewitterlage ist ein Tiefdruckgebiet, welches sich im Verlauf der zweiten Wochenhälfte vom Atlantik zur Biskaya verlagert. Auf der Vorderseite dieses Tiefs werden ab Freitag feuchtwarme und energiereiche Luftmassen zur Schweiz geführt – der ideale «Nährboden» also für heftige Gewitter.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Dann braucht es nur noch einen «Trigger», also einen Auslöser, der die Gewitterproduktion ankurbelt. Dieser folgt am Samstag mit der Annäherung des Tiefdruckgebiets. In der Atmosphäre kommen dadurch Hebungsmechanismen in Gang. Der Bildung von Gewittern steht nichts mehr im Weg.

Die Karte zeigt das sogenannte Cape (die maximale verfügbare potenzielle Energie für vertikale Luftbewegung) in der Schweiz am Samstagnachmittag. Das Cape ist ein Mass dafür, wie stark ein Luftpaket gehoben werden kann. Hohe Cape-Werte (über 2000 J/kg) sind ein Indiz für das Auftreten von hoch reichenden und daher meist unwetterartigen Gewittern. Im Kanton Zürich werden solche Werte am Samstag voraussichtlich erreicht. Darstellung: Meteo Schweiz

Was auffällt: Die Wetterlage gleicht jener, die bereits im Juni und in den ersten Juli-Tagen das Wetter in unseren Breitengraden dominiert und für teilweise extreme Unwetter gesorgt hat. So war das aussergewöhnlich heftige und schadenreiche Gewitter vom 23. Juni im Oberbaselbiet in eine starke südwestliche Höhenströmung eingelagert. In den betroffenen Gebieten kamen innert einer Stunde teilweise über 50 Millimeter Niederschlag zusammen. In der Region Basel kommt das nur alle 30 bis 50 Jahre vor.

Am Wochenende findet bezogen auf die Konstellation in der Atmosphäre eine Neuauflage dessen statt, was bereits in den letzten Wochen für Aufregung gesorgt hat. «Das Potenzial für heftige Gewitter und Unwetter ist vorhanden», sagt Bernd Konantz, Meteorologe von Meteo Schweiz.

Wen trifft es und wie heftig?

Die exakte Vorhersage von Gewittern ist schwierig. So sagte ein Wetterfachmann nach dem Juni-Unwetter im Oberbaselbiet im Interview: «Die Wetterlage hat man zwar gekannt. Doch man weiss nie genau, wo ein Unwetter ausbricht.» Wenn sich ein Gewitter an einem Ort entwickle, habe das Auswirkungen auf die Umgebung, weshalb sich die Dynamik immer wieder verändere. In solchen Fällen müsse man die Menschen flächendeckend informieren, zum Beispiel die ganze Deutschschweiz.

Bernd Konantz von Meteo Schweiz geht derzeit davon aus, dass sich am späteren Samstagnachmittag die ersten Gewitterzellen über dem Jura und den Voralpen bilden werden. Diese werden sich dann ostwärts verlagern.

Gemäss Niederschlagsanimation von SRF Meteo ist am Samstag gegen 19 Uhr mit Gewittern im Raum Basel zu rechnen. Allerdings sind solche Modellrechnungen mit Unsicherheiten behaftet. Screenshot: SRF Meteo

Die Modellrechnungen von SRF Meteo zeigen Gewitterzellen am frühen Samstagabend über der Nordwestschweiz, die ostwärts ziehen. Aus den oben genannten Gründen sind die Vorhersagen aber unsicher und mit Vorsicht zu geniessen.

Wie wirkt sich das auf die regionalen Gewässer aus?

Der Rhein führt seit Mittwoch kein Hochwasser mehr. Allerdings ist der Pegel nach wie vor relativ hoch: Am Freitagmittag lag die Abflussmenge in Basel bei rund 2400 Kubikmetern pro Sekunde – das sind 1000 Kubikmeter mehr als an einem durchschnittlichen Sommertag. Der Pegel sank diese Woche kontinuierlich, aber langsam, da die Pegelstände von Neuenburger-, Murten- und Bielersee nach wie vor deutlich erhöht sind. Via Aare fliesst auch ihr Wasser in den Rhein.

Mit den prognostizierten Niederschlägen könne der Pegel des Rheins sogar wieder leicht ansteigen, sagt der Hydrologe David Volken im Gespräch mit der BaZ. «Wir müssen uns bewusst sein, dass die Hochwassergefahr noch nicht gebannt ist.»

Vergangene Woche war auch die Birs mächtig angeschwollen. Im Unterschied zum Rhein, für den kurzzeitig die Gefahrenstufe «gross» ausgerufen wurde (Stufe 4 von 5), überschritt die Birs aber nicht die Gefahrenstufe 2. Momentan ist sie weit von der Hochwassermarke entfernt – und laut Modellrechnungen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) dürfte dies am Wochenende auch so bleiben.

Wie schnell sich kleine Bachläufe zu reissenden Flüssen entwickeln können, musste indes der Landkreis Lörrach erfahren. Letzte Woche wurden durch massive Starkregenereignisse unter anderem Inzlingen und der Ortsteil Brombach verwüstet.

Weitere Entwicklung nächste Woche

So hoch wie vergangene Woche dürfte der Rheinpegel in den nächsten Tagen nicht steigen. Foto: Pino Covino

Gemäss Bafu-Modellrechnungen dürfte der Rheinpegel am Wochenende leicht steigen und könnte die Gefahrenstufe «mässig» (Stufe 2 von 5) erreichen – und dann aber wieder tendenziell sinken. Hochwasser ist nächste Woche somit eher nicht in Sicht. Dazu bräuchte es länger anhaltende, intensive Dauerniederschläge im Einzugsgebiet, was – Stand heute – nicht zu erwarten ist.

Bis zur Wochenmitte stellt sich gemäss Bernd Konantz eher das sogenannte Tagesgangwetter ein. Das bedeutet: Schauer und Gewitter mit Schwerpunkt in der zweiten Tageshälfte, aber auch immer wieder längere trockene Abschnitte. Weil aber viel Wasser von den rappelvollen Jurarand- und Alpenrandseen nachfliesst, wird der Pegel am Rheinknie relativ hoch bleiben. «Es dauert mindestens bis Ende August, bis die Durchflussmenge des Rheins wieder den Normalstand erreicht hat», so der Hydrologe David Volken.

Fehler gefunden?Jetzt melden.