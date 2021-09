Neues Regime auf Basler Brücke – Autolenker müssen eine Spur an Velofahrer abgeben Am Donnerstag beginnen die Markierungsarbeiten für das einjährige Pilotprojekt auf der Münchensteinerbrücke: Autolenker müssen zugunsten der Velofahrer eine Spur abgeben.

Zwischen den beiden Velobahnen auf der Münchensteinbrücke befand sich bisher eine Autospur. Diese soll nun in eine extrabreite Velospur umgewandelt werden. Foto: Simon Bordier

Auf der Münchensteinerbrücke steht Autofahrern in Richtung Gundeli bald nur noch eine statt wie bisher zwei Fahrspuren zur Verfügung. Das Basler Amt für Mobilität möchte die frei werdende Fahrbahn für Velolenker reservieren, die damit deutlich mehr Platz beim Überqueren der Brücke erhalten sowie einfacher in Richtung Dreispitz abbiegen können. Das Pilotprojekt startet am 1. Oktober, wie das Amt am Mittwoch mitteilt. Die entsprechenden Markierungsarbeiten würden am Donnerstag, 30. September, vorgenommen.

Es gehe darum, «die Sicherheit der Velofahrenden merklich zu verbessern und eine klarere Verkehrsführung zu schaffen». Denn die heutige Verkehrssituation sei für Velolenker «besonders gefährlich». Dank der neuen Lösung mit deutlich breiterem Velostreifen bräuchten Radfahrer nicht länger eine Autospur zu überqueren, wenn sie in Richtung Dreispitz abbiegen wollten. «Der motorisierte Verkehr in Richtung Gundeldingen kreuzt neu die Velospur, wobei der Veloverkehr Vortritt hat.»

Eine Verkehrssimulation habe gezeigt, dass der Ablauf auch mit dieser neuen Verkehrsführung funktioniere. Das Pilotprojekt hat eine Laufzeit von einem Jahr. Der Versuch solle mittels Monitoring begleitet werden und könne abgebrochen werden, «falls unerwünschte Effekte, beispielsweise wesentliche Behinderungen des ÖV, auftreten».

