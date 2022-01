Neue Corona-Regeln in Innenräumen – Ab Mittwoch sind in Baden-Württemberg FFP2-Masken Pflicht Das deutsche Bundesland verlängert die Alarmstufe II bis Februar. jug

Ennet der Grenze müssen ab Mittwoch in Restaurants, Bibliotheken oder Läden FFP2-Masken getragen werden. Foto: Keystone

Ab dem 12. Januar genügt es in baden-württembergischen Supermärkten oder Läden nicht mehr, bloss eine OP-Maske zu tragen. Denn ab Mittwoch werden die FFP2-Masken oder vergleichbare Modelle wie KN95-, N95-, KF94- und KF95-Masken in allen geschlossenen Innenräumen für Personen ab 18 Jahren zur Pflicht. Das berichtet die «Badische Zeitung». Ausgenommen von der FFP2-Pflicht sind Arbeits- und Betriebsstätten sowie Busse und Züge.

Am Dienstag hat die Landesregierung Baden-Württembergs die neuesten Corona-Massnahmen beschlossen. Damit setzt sie die Vereinbarungen der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz um, wie es in der «Badischen Zeitung» weiter heisst.

Die Corona-Alarmstufe II bleibe demnach wegen der ansteigenden Omikron-Welle bis am 1. Februar weiterhin in Kraft. Dies unabhängig von der Auslastung der Intensivbetten und der Hospitalisierungsinzidenz. Damit gelten nach wie vor auch die bisherigen Regelungen wie die Schliessung von Clubs und Discos oder das Verbot von Volksfesten. Für die Gastronomie bleibt die 2-G-plus-Regel bestehen. Die Sperrstunde dauere nun von 22.30 Uhr bis 6 Uhr morgens.

Nach sieben Tagen raus aus der Quarantäne

Die Quarantäneregeln werden vereinfacht: Wer mit einer infizierten Person in Kontakt war, muss nicht in Quarantäne – sofern er oder sie innert der letzten drei Monate einen Booster oder eine zweite Impfung erhalten hat oder genesen ist.

Infizierte und ungeimpfte Kontaktpersonen können nach sieben Tagen aus der Quarantäne entlassen werden, sie müssen jedoch einen negativen PCR- oder einen zertifizierten Schnelltest vorweisen können. Bisher galt für Kontaktpersonen eine Quarantäne von 14 Tagen.

Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist mit 493 Neuinfektionen auf 100’000 Einwohner im Vergleich zu den beiden Basel zwar relativ niedrig. Dennoch werde in Baden-Württemberg über eine Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte diskutiert, so die «Badische Zeitung». Das bedeutet, dass Ungeimpfte oder noch nicht Genesene ihr Zuhause zwischen 21 und 5 Uhr nur in bestimmten Ausnahmefällen verlassen dürften.

Vorerst soll es aber in Lörrach noch nicht dazu kommen, da die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner am Dienstag wieder unter 500 gefallen ist. Die Regelung käme dann zum Zug, wenn die 500er-Marke an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geknackt würde. Da sich die Fallzahlen tendenziell nach oben entwickelten, sei eine baldige Ausgangsbeschränkung dennoch nicht auszuschliessen, heisst es.

