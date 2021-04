Hin und her wegen Corona – Ab Mittwoch gilt in Lörrach wieder die Ausgangssperre Nach nur drei Tagen ist die Freiheit wieder weg. Die «Bundesnotbremse» zwingt die beiden Landkreise Lörrach und Waldshut zu starken Einschränkungen. Alexander Müller

Leere Gassen in Lörrach: Einkaufen ist ab Mittwoch in Lörrach nur auf Voranmeldung und mit einem negativen Corona-Test möglich. Foto: Pino Covino

Die Corona-Achterbahnfahrt im Landkreis Lörrach geht in die nächste Runde. Erst am vergangenen Samstag hat Lörrach die Notbremse des Landes Baden-Württemberg gelöst. Zuvor galten seit dem 13. April zahlreiche Einschränkungen und eine abendliche Ausganssperre.

Damit ist nun bereits wieder Schluss. Ab Mitternacht am Mittwoch, 28. April, tritt die Notbremse des Bundes in Kraft. Dies, nachdem die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner, während drei Tagen in Folge über 100 lag. Wenn auch äusserst knapp: Am 24. April befand sich der Wert bei 100,1. An den beiden folgenden Tagen lag die 7-Tage-Inzidenz mit 106,7 und 112,4 immerhin ein bisschen klarer über dem Schwellenwert.