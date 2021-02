Covid-Impfplan – Ab Mai können sich in der Schweiz alle Jüngeren impfen lassen Der Bund legt aktualisierte Lieferpläne vor. Aus ihnen geht hervor, wann welche Gruppe an der Reihe ist. Und: Das Impfen geht auch nächstes Jahr weiter. Isabel Strassheim

Es braucht Impfstoff und Personal: Die Impfkampagne in der Schweiz soll bald an Fahrt aufnehmen. Foto: Urs Jaudas

Die Schweiz hat wichtige Richtwerte für die Impfungen gesetzt: Bis Ende April sollen alle aus der Risikogruppe, die das wollen, geimpft sein, erklärt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das heisst, chronisch Kranke und über 75-Jährige. Ab Mai werden die Covid-Impfungen dann ausgeweitet und sind generell für Jüngere möglich. Worauf wir uns jetzt auch schon einstellen können, sind Auffrischungsimpfungen ab Herbst. Der Bund geht davon aus, dass wie bei der Grippe auch gegen Covid eine jährliche Impfung nötig ist.

Weiter rechnet der Bund damit, dass sich 75 Prozent der erwachsenen Bevölkerung impfen lassen will, wie aus gut informierten Kreisen zu vernehmen ist. Die Impfbereitschaft steigt zwar gegenüber der Impfskepsis langsam an, aber dennoch sei diese Annahme ein sehr hoher Wert, wie es vom Bund weiter heisst. Entsprechend sicher soll die Planung sein: Bei insgesamt 7 Millionen Erwachsenen bedeutet das, dass es Impfstoff für 5,25 Millionen Menschen braucht. Die Lieferplan der Impfdosen, den die Armee am Donnerstag publiziert hat, zeigt nun, wer wann an der Reihe ist.