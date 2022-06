Nach Protesten aus der Bevölkerung – Ab Juli fliesst wieder Wasser durch alle Basler Brunnen Seit Anfang Juni sorgen vier bepflanzte Brunnen für Empörung. Nun bricht Stadtkonzept Basel die Übung ab – und zeigt sich selbstzufrieden. Cédric Xavier Straub Leif Simonsen

Künstlerischer Gegenschlag: Gierlich und Stolzenburg geben dem Ärger der Anwohner eine Stimme. Foto: Nicole Pont

Man kann Stadtkonzept Basel nicht vorwerfen, allzu streng mit sich ins Gericht zu gehen. Die Anfang Juni lancierte Aktion «Brunnen fürs Auge!» wird bereits nach einem Monat beendet. Aber nicht etwa mangels Erfolg, wie man meinen könnte. Im Gegenteil: In einer Medienmitteilung schreibt Stadtkonzept Basel, man habe die Aufmerksamkeit erreicht, die man haben wollte. Fast jedes Medium habe darüber berichtet. Die Reaktionen darauf, jeweils vier Brunnen in der Innenstadt zu Pflanzentrögen umzufunktionieren, seien positiv wie negativ gewesen. Deshalb würde die Aktion, die noch bis in den Spätsommer gedauert hätte, schon im Juli beendet.