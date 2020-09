Kolumne Christian Seiler – Ab in die Wälder! Die Pilze warten! Ein einfaches, geniales Rezept für Eierschwämmli. Christian Seiler

Man muss die nicht mit dem Hund teilen: Eierschwämme nach Seiler-Art. Bild: Volker Hobl & Robin Kranz

Es war heiss, hat ausreichend geregnet, war heiss: Unsere Wälder duften nach Pilzen. Wenn ich, was eine kleine Leidenschaft von mir ist, in den Bergen unterwegs bin und hier oder dort vom Weg abkomme, dann finde ich in der Regel eher zehn Menschen, die unter Fichten und Rotbuchen Pilze suchen, als einen Pilz.