Weil es viele Umsteiger gibt - Ab in die Velofahrschule!

An den Velokurieren stört sich der Fahrtenschreiber nicht, denn sie können den Verkehr «lesen». Foto: Henry Muchenberger

«Philipp, pass auf!», sagte Reiseleiterin Christa in gepflegtem Baseldeutsch, als sie meinen Bus betrat. «Nimm dich in Acht vor den Velos. In dieser Stadt machen Velofahrerinnen und Velofahrer, was sie wollen. Sie flitzen dir und deinem grossen Bus nur so um die Ohren. Denn sie glauben, dass sie unsterblich sind.»

Dann ergriff Christa das Mikrofon des Reisebusses und sagte zu meinen Gästen: «Auch Sie als Fussgängerinnen und Fussgänger müssen auf die Velos aufpassen. Denn wer Velo fährt, nimmt in dieser Stadt keine Rücksicht.» Das war vor ein paar Jahren, als ich noch Reisebus fuhr.