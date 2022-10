Wanderweg bei der Spycherflue zwischen Engelberg und Melchsee-Frutt. Foto: Keystone

Die Welt spinnt. Also die Menschheit. Zumindest Teile davon. Mich wundert nicht im Geringsten, dass so viele Leute krank sind, nicht nur bei der BVB. Und das liegt nicht allein an Corona. Nach bald drei Jahren Krise und mit düsteren Zukunftsaussichten – tja, da fragt man sich schon mal: Wozu mache ich den Buckel krumm?