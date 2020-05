In Forschung und Lehre tätig Infos einblenden

Mathis Wackernagel ist Präsident der Organisation Global Footprint Network, einer internationalen Forschungsgruppe in Oakland (Kalifornien). Nach dem Ingenieurstudium an der ETH Zürich doktorierte er 1994 in Stadt- und Regionalplanung an der University of British Columbia in Vancouver (Kanada). Im Zuge seiner Arbeit an der Dissertation entwickelte er gemeinsam mit William Rees das Konzept des Ökologischen Fussabdrucks («Ecological Footprint»). Seither ist er weltweit in Forschung und Lehre tätig, berät Regierungen und Nichtregierungsorganisationen. Seine Beziehung zu Basel ist eng. Seine 90 Jahre alte Mutter lebt hier («Sie fährt selbst noch tüchtig Velo»). Dazu kommen viele Verwandte und Freunde. Auch seine «wunderbare» Primarlehrerin, bald auch 90, lebe hier. Von ihr habe er viel gelernt, sagt Wackernagel – zum Beispiel Händewaschen. «Das kommt mir jetzt zugute.» kt