Da war mal was – Ab die Post! Immer weniger Dienstleistungen – vielleicht gibts bald nur noch eine Paketpost für Galaxus, Amazon und Co. Thomas Gubler

Eine der zahlreichen Poststellen der Region, die der Ausdünnung zum Opfer gefallen sind: Dittingen. Foto: Dominik Plüss

Die Post wolle ab Herbst 2022 die hellroten Einzahlungsscheine vom Markt nehmen, wurde jüngst kommuniziert. Dann könnten Rechnungen nur mehr per QR-Code bezahlt werden. Das gelbe Büchlein liegt in den letzten Zügen. Ohnehin seien die Einzahlungen an den Postschaltern ein Defizitgeschäft, heisst es. Irgendwann braucht es dann auch keine Postschalter mehr. Der Kontakt zwischen der Post und ihren Kunden wird systematisch auf ein Minimum reduziert. Der einstige gelbe Riese schrumpft immer weiter.

Vor etwas mehr als vier Jahren habe ich meine Kolumnistentätigkeit mit einem Rückblick auf die «guten alten Zeiten der PTT» begonnen. Auf eine Epoche also, als die Post fast omnipräsent war im Lande – vom Bläsiring bis zuhinterst im Lötschental – und tatsächlich einem gutartigen, wenn auch manchmal etwas schwerfälligen Riesen glich. Anlass für den Beitrag war die Ankündigung, dass die Basler Hauptpost geschlossen werden soll. Seither sind Hunderte kleinere und mittlere Poststellen dichtgemacht worden. Wer einen Schalter aufsuchen muss, legt insbesondere auf dem Land weite Strecken zurück und wartet dann unter Umständen lange, bis er an der Reihe ist.