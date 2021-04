Basler Fitnessclubs freuen sich – Ab 6 Uhr kann wieder geschwitzt werden Die Betreiber zahlreicher Basler Trainingscenter in der Region blicken der Wiedereröffnung am Montag gespannt entgegen. Dass die Wellnesszonen geschlossen bleiben, stösst auf Unverständnis. Martin Furrer

Bald darf in den Basler Fitnesscentern wieder trainiert werden. Allerdings gilt es, ausgeklügelte Vorschriften des Bundes zu beachten. Foto: Mischa Christen

Wenn am Montag in Basel die Fitnesscenter öffnen, dürften Kunden ob der monatelang vernachlässigten Übungen und die Betreiber wegen der unzähligen behördlichen Vorgaben ins Schwitzen kommen. Das Bundesamt für Gesundheit schreibt vor: «In Innenräumen gilt beim Sporttreiben für Gruppen eine Obergrenze von 15 Personen. Das Trainieren an Geräten in Fitnesszentren fällt aber nicht unter eine Tätigkeit in einer Gruppe, jeder trainiert für sich, weshalb auch mehr als 15 Personen anwesend sein dürfen.»

Doch dann wird es komplizierter: «Anwesende müssen eine Maske tragen und 1,5 Meter Abstand einhalten. Wenn der Sport mit Maske nicht ausgeübt werden kann, muss pro Person eine ausreichend grosse Fläche zur Verfügung stehen. Das bedeutet mindestens 15 Quadratmeter (ruhige Sportart am Platz) und mindestens 25 Quadratmeter für andere Sportarten. Es sind höchstens 15 Personen ohne Maske in einem Raum zulässig.»