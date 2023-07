Muttenzer Brücke – Ab 2027 wieder in beide Richtungen Die Strasse, die Muttenz direkt mit dem Hardwald verbindet, soll wieder zweispurig werden. Das 60-Millionen-Brücken-Projekt startet im September. Daniel Aenishänslin

In vier Jahren soll die Grenzacherstasse wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Foto: Dominik Plüss

Die Überführung Grenzacherstrasse soll wieder in beide Richtungen befahren werden können. Sie überquert beim Bahnhof Muttenz die SBB-Hauptgleise sowie die Rangierbahnhöfe Basel 1, Basel 2 und die Autobahn A2/A3. Seit April 2013 kann sie nur von Muttenz aus in Richtung Rheinfelderstrasse zwischen Birsfelden und Schweizerhalle genutzt werden.

Die Brücke besteht aus drei Brückenobjekten, gebaut 1995, 1994 und 1963. Der Brückenteil über dem Rangierbahnhof Basel 2 und der Autobahn muss ersetzt werden, weil er die Anforderungen an die Bauwerksnormen nicht mehr erfüllt. Kommen wird eine Brücke über den Rangierbahnhof und eine Brücke über die Autobahn. Dazwischen wird ein Dammbauwerk realisiert. Das Projekt wird unter Federführung der SBB gebaut, Bauherr der Brücke über die Autobahn ist das Bundesamt für Strassen (ASTRA).

Es muss gesperrt werden

Nicht zuletzt der Sicherheit wegen wird es zu Arbeiten in der Nacht oder an Wochenenden kommen, wenn die Fahrleitung ausgeschaltet oder die Autobahn gesperrt beziehungsweise teilgesperrt sein wird. Das Projekt soll rund 60 Millionen Franken kosten. 49 Millionen bezahlt der Bund. Das ASTRA als Miteigentümerin beteiligt sich mit 11 Millionen Franken, und die Gemeinde Muttenz mit einem Betrag an die Erneuerung der Fahrbahnen. Die Arbeiten beginnen am 4. September. Sie sollen im Juli 2027 abgeschlossen werden.

