Eidgenössisches in Pratteln – Jetzt live: Der feierliche Auftakt zum Esaf Endlich geht das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest los. Am Freitag um 14 Uhr starten die Feierlichkeiten mit dem Umzug durch Pratteln. Sehen Sie den Auftakt hier im Livestream. Isabelle Thommen UPDATE FOLGT

Das Warten hat ein Ende: Das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) startet am frühen Nachmittag in Pratteln. Zum Auftakt wartet ein grosser Festumzug auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Nordwestschweiz sowie Gastformationen aus den anderen Landesteilen machen mit.

Der Umzug steht unter dem Motto «Mit Schwung und Härz». Teil des Umzugs sind etwa das OK des Esaf in Pratteln, die Ehrendamen, die Basler und Baselbieter Regierungsräte oder Schulkinder aus der Region. Auch traditionelle Elemente wie die Basler Fasnacht, Trychler oder Bernhardiner ziehen durch Pratteln. Die Route führt vom Schloss Pratteln via Altstadt in die Krummeneichstrasse auf das Festgelände.

Verfolgen Sie den Umzug hier im Livestream. Um 14 Uhr gehts los!

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.