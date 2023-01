Sirenentest | Тестування сирен – Ab 13.30 Uhr heulen die Sirenen | З 13:30 звучатимуть сирени Wegen des Ukraine-Kriegs besteht das Risiko, dass der Test Menschen verunsichert. Daher informieren die Behörden heuer auch auf Ukrainisch. Через війну в Україні існує ризик того, що тест занепокоїть людей. Тому цього року влада також надає інформацію українською мовою. Sebastian Schanzer Simon Bordier

Jeweils am ersten Mittwoch des Monats Februar werden die Sirenen getestet. Symbolfoto: Sibylle Meier

Ukrainische Übersetzung unten/Український переклад нижче

Am Mittwoch um 13.30 Uhr erschallen die Sirenen. Dabei handelt es sich um einen Testdurchlauf, wie er jedes Jahr in der ganzen Schweiz durchgeführt wird. Zum einen soll die Bevölkerung damit für den Alarm sensibilisiert werden, zum anderen soll auch die Qualität der Beschallung beurteilt werden, wie die Basler Kantonspolizei am Montag mitteilt.

Die erste Alarmauslösung durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei betrifft alle Sirenen im Kantonsgebiet. Um 13.45 Uhr folgt dann der zweite Sirenentest: Die Einsatzzentrale der Roche wird ihre beiden Werksirenen auslösen.

Im Kanton Basel-Landschaft werden total 150 Sirenen getestet. Dabei wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen für den Allgemeinen Alarm und den Wasseralarm getestet, wie die Baselbieter Polizei schreibt.

Speziell in diesem Jahr: Aufgrund der Präsenz von Geflüchteten aus der Ukraine bestehe das erhöhte Risiko, dass der Sirenenalarm bei diesen Personen Verunsicherung oder sogar Ängste auslöse, so die Behörden weiter. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat daher seinem Communiqué zum Sirenentest heuer eine ukrainische Übersetzung beigelegt (Text unten).

Der Sirenenalarm wird durch eine Alarmmeldung über die Informationsplattform Alertswiss ergänzt. Die zugehörige App kann kostenlos in App-Stores heruntergeladen werden. Ertönt das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausserhalb dieser angekündigten Zeiten, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall sei die Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren.

Все важливе про тест сирени

Сирени потрібно періодично перевіряти, адже в разі нештатної ситуації вони можуть надійно подавати сигнали тривоги лише за умови правильного функціонування. Тож у середу 1 лютого 2023 р. на всій території Швейцарії проводитиметься щорічне тестування сирен.

О 13:30 сирени подаватимуть сигнал «Загальна тривога», виючий звук, який періодично наростає та стихає протягом однієї хвилини. За потреби тестування сирен може продовжуватися до 14:00.

З огляду на війну в Україні цього року є підвищений ризик того, що тестування сирен спричинятиме хвилювання й страх.

Завдяки сайту й мобільному застосунку Alertswiss Федеральне управління BABS розширило засоби комунікації в разі надзвичайних ситуацій. Водночас із увімкненням сигналу загальної тривоги 1 лютого 2023 р. через застосунок Alertswiss на мобільні телефони буде надіслане інформаційне повідомлення.

Якщо сигнал загальної тривоги лунає за межами оголошеного тестування сирен, це означає наявність загрози для населення. У такій ситуації людей закликають слухати повідомлення по радіо або одержувати інформацію через канали Alertswiss, дотримуватися інструкцій від органів влади й оповіщати сусідів.





