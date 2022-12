Bus statt Bahn – Aargauer Regierung ist gegen S-Bahn-Ausbau im Fricktal Der Ausbau der S1 zwischen Laufenburg und Stein-Säckingen sei mit 61 Millionen Franken zu teuer. Deshalb setzt die Aargauer Regierung auf Busse. Simon Erlanger

Der Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Stein-Säckingen (links) und Laufenburg (rechts) kostete laut dem Aargauer Regierungsrat rund 61 Millionen Franken. Darum setzt Aarau auf den umweltschädlicheren Bus. Foto: Google Maps

Seit Jahren wird im Fricktal der Ausbau der Frequenz auf der Zugstrecke zwischen Laufenburg und Stein-Säckingen gefordert. Damit soll auch die Anbindung des Fricktals an Basel verbessert werden.

Schon 2017 verlangte der damalige Aargauer GLP-Grossrat Roland Agustoni in einer Motion im Parlament in Aarau die Einführung des Halbstundentakts auf der Regio S1 zwischen Laufenburg und Stein Säckingen. 2018 wurde das Geschäft an den Aargauer Regierungsrat überwiesen.

Dieser lehnt nun den Ausbau der Strecke ab, wie die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ) am Dienstag berichtet. Dabei sehe die Regierung in Aarau die Verbesserung des ÖV zwischen Laufenburg und Stein-Säckingen als grundsätzlich nötig an und stelle sie nicht infrage.

Für die Verdichtung der S1 auf den Halbstundentakt seien allerdings Infrastrukturmassnahmen in der Höhe von 61 Millionen Franken nötig. Die Regierung in Aarau setze darum auf eine günstigere Lösung und will eine Busverbindung.

Eine entsprechende Botschaft des Aargauer Regierungsrats an den Aargauer Grossen Rat wurde dieser Tage verabschiedet. Wie die NFZ berichtet, ist die SP des Bezirks Laufenburg damit nicht einverstanden. Der Entscheid sei mutlos und widersprüchlich. Der Regierungsrat betreibe eine klimaschädliche Vogel-Strauss-Politik und widerspreche damit dem expliziten Willen des Fricktals: Sämtliche Gemeindeammänner und Regionalplaner hätte sich für den Ausbau der Bahn ausgesprochen.



